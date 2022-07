Stand: 08.07.2022 15:39 Uhr Feuerwehr rückt zu Dachstuhlbrand in Hamm aus

Die Hamburger Feuerwehr ist am Freitagmittag zu einem Einsatz nach Hamm ausgerückt. Dort hat in der Jordanstraße der Dachstuhl in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Laut Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Ein Mensch erlitt einen Schock, weitere Verletzte gab es nicht. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 08.07.2022 16:00

