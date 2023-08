Stand: 07.08.2023 09:43 Uhr Feuerwehr rettet zwei Personen vom Balkon

In Hamburg-Stellingen hat die Hamburger Feuerwehr am Sonntag zwei Menschen aus einer Wohnung gerettet. In der Küche hatte sich ein Topf mit Öl auf einer eingeschalteten Herdplatte entzündet. Die zwei Bewohner flüchteten auf den Balkon und die Feuerwehr rettete sie mit einer Steckleiter aus der ersten Etage. Sie blieben unverletzt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.08.2023 | 10:00 Uhr