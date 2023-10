Stand: 28.10.2023 06:44 Uhr Feuerwehr rettet zehn Menschen nach Kinderwagenbrand

Die Hamburger Feuerwehr hat am frühen Sonnabend zehn Menschen aus einem Mehrfamilienhaus in Harburg gerettet. Aus noch unbekannter Ursache hatte im Hausflur des Gebäudes am Hastedtplatz ein Kinderwagen gebrannt. Die Mieterinnen und Mieter mussten mit Sturmhauben übers Treppenhaus und über die Balkone in Sicherheit gebracht werden. Einige erlitten Rauchvergiftungen. Die Hälfte der Wohnungen soll verraucht und unbewohnbar sein.

