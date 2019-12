Stand: 24.12.2019 07:46 Uhr - NDR 90,3

Feuerwehr rettet acht Menschen bei Wohnungsbrand

Bei einem Feuer in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus sind im Hamburger Stadtteil Heimfeld in der vergangenen Nacht mehrere Menschen verletzt worden. Der Brand in der Seehafenstraße war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern der Wohnung, wie NDR 90,3 berichtet. Der Fluchtweg ins Freie war wegen der starken und giftigen Rauchentwicklung abgeschnitten. Drei Löschtrupps drangen in das Gebäude vor, um den Brand zu bekämpfen. Gleichzeitig wurden vier Erwachsene sowie drei Jungen im Alter von zwei, acht und zehn Jahren über eine Drehleiter aus dem brennenden Gebäude gerettet. Ein weiterer Bewohner wurde mit einer sogenannten Fluchthaube über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht.

Feuer in vierstöckigem Mehrfamilienhaus NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 24.12.2019 08:00 Uhr Bei einem Feuer in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus sind im Hamburger Stadtteil Heimfeld in der Nacht zu Heiligabend mehrere Menschen verletzt worden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehr als 1.000 Grad Celsius im Brandbereich

13 weitere Menschen hatten sich den Angaben zufolge schon vor Ankunft der Feuerwehr selbst ins Freie begeben. Die acht von den Einsatzkräften geretteten Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.

Die Wohnung brannte vollständig aus. Dort herrschten Temperaturen von mehr als 1.000 Grad Celsius, so die Feuerwehr. Das Haus ist wegen der Rauchausbreitung zunächst unbewohnbar. Insgesamt waren mehr 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten vor Ort. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt drei Stunden, die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen.

Acht Menschen bei Wohnungsbrand gerettet NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 24.12.2019 08:00 Uhr Autor/in: Werner Pfeiffer Tiefschwarzer Brandrauch drang aus mehreren Fenstern eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Mehreren Menschen war der Fluchtweg ins Freie abgeschnitten. Werner Pfeiffer berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.12.2019 | 07:00 Uhr