Stand: 17.09.2023 11:22 Uhr Feuerwehr rettet Mann aus Elbe - Wollte er sich waschen?

Einsatz für die Hamburger Feuerwehr am Sonntagmorgen am Baakenhafen: Ein Mann war dort ins Wasser gesprungen - offenbar um sich zu waschen. Anschließend kam er die Leiter an der Beckenwand aus eigener Kraft nicht mehr hoch. Passanten und Passantinnen halfen mit einem Rettungsring, bis ein Boot der Feuerwehr kam. Der Mann wurde leicht unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.09.2023 | 12:00 Uhr