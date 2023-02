Feuerwehr rettet Familie in Mümmelmannsberg Stand: 13.02.2023 07:24 Uhr Die Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zu Montag eine vierköpfige Familie aus einer brennenden Wohnung in Mümmelmannsberg mit einer Leiter gerettet.

Nach Angaben der Polizei war Mobiliar in der Wohnung in der Paul-Klee-Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr holte die Eltern und zwei Kinder per Leiter aus der zweiten Etage. Auch die anderen Mieterinnen und Mieter in dem achtstöckigen Haus blieben unverletzt.

Bei den Löscharbeiten kam es zu einem Wasserschaden in den unteren Wohnungen. Bis auf die Brandwohnung sind jedoch alle Wohnungen wieder bewohnbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.02.2023 | 07:30 Uhr