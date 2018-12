Stand: 29.12.2018 11:47 Uhr

Feuerwehr rettet Bewohner aus Mehrfamilienhaus

Die Hamburger Feuerwehr ist am Sonnabendmorgen zu einem Großeinsatz in Eimsbüttel ausgerückt. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße war ein Feuer ausgebrochen und die 30 Einsatzkräfte waren mit mehreren Löschzügen und einer Drehleiter vor Ort.

Feuer in der Gärtnerstraße gelöscht NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.12.2018 11:00 Uhr Autor/in: Helene Buchholz Die Hamburger Feuerwehr ist am Sonnabend zu einem Großeinsatz in Hamburg-Eimsbüttel ausgerückt. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten in Sicherheit gebracht werden.







Zwei Bewohner im Krankenhaus

Zwischen 20 und 30 Hausbewohner mussten am von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Etwa 15 der Geretteten wurden den Angaben zufolge mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gebracht. Ein 48-Jähriger musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen wurden während der Löscharbeiten in einem Großraumrettungswagen von Einsatzkräften betreut. Die Nachlöscharbeiten der Hamburger Feuerwehr dauerten mehrere Stunden.

Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Einem Polizeisprecher zufolge sollen im Laufe des Sonnabends Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

