Stand: 26.09.2020 21:21 Uhr - Hamburg Journal

Feuerwehr muss gleich zwei Großbrände löschen

Im Hamburger Stadtteil Billbrook ist am Sonnabend eine Autowerkstatt in Brand geraten und hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer habe sich rasant ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Beim Eintreffen der etwa 120 Einsatzkräfte brannte die Werkstatt demnach in voller Ausdehnung. Zudem hatten die Flammen bereits auf einen angrenzenden Lagerhallenkomplex übergegriffen. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.

VIDEO: Zwei Großfeuer in Winterhude und Billbrook (2 Min)

Brand verschmutzt angrenzenden Fluss

Bei dem Brand liefen Öl und Benzin in den benachbarten Fluss Bille. THW und Feuerwehr mussten noch am Sonnabendnachmittag den Ölteppich eindämmen. Nach Angaben der Feuerwehr hat das Löschwasser Benzin, Lack und Reinigungsmittel aus der ausgebrannten Werkstatt in den Fluss gespült. Die Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, Ölsperren um den Schmierfilm zu legen.

Zuvor waren im Hamburger Stadtteil Winterhude mehrere Bootshallen in Brand geraten. Die Gebäude standen am Freitagabend lichterloh in Flammen. Die Bootsschuppen und Lagerhallen am Goldbekkanal brannten vollständig aus, eine riesige Rauchwolke war in weiten Teilen der Stadt zu sehen. Immer wieder detonierten Gasflaschen.

AUDIO: Großfeuer in Billbrook wirkt sich auf Fluss aus (1 Min)

Keine Verletzten

Rund 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Den Einsatzkräften gelang es, angrenzende Wohngebäude und weitere Bootshallen vor den Flammen zu schützen. Wodurch der Brand ausbrach, ist noch unklar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Das Feuer habe sich auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern rasant ausgebreitet und die Hallen vollständig zerstört, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wegen der engen Bebauung der angrenzenden Gebäude gestalteten sich die Löscharbeiten den Angaben zufolge schwierig.

Weitere Informationen Vier Verletzte bei Brand in Rothenburgsort Die Hamburger Feuerwehr hat am Montagmorgen wegen eines Brandes ein Wohnhaus in Rothenburgsort evakuiert. Vier Bewohner wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht (21.09.2020). mehr Wilhelmsburg: Explosionen bei Brand in Lagerhalle Beim Brand einer Lagerhalle in Hamburg-Wilhelmsburg sind mehrere Propangas-Flaschen explodiert. Über dem Stadtteil hing eine große Rauchwolke. Offenbar gab es keine Verletzten (21.09.2020). mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 26.09.2020 | 19:30 Uhr