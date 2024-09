Stand: 14.09.2024 15:30 Uhr Feuerwehr löscht brennende Fassade in der Neustadt

Die Hamburger Feuerwehr hat am Sonnabendvormittag einen Fassadenbrand in der Neustadt gelöscht. Das Feuer war im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Hauses am Valentinskamp ausgebrochen. Von dort krochen die Flammen über die Fassade bis ins zweite Obergeschoss. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem speziellen Hochdruck-Löschgerät. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.09.2024 | 16:00 Uhr