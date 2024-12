Stand: 13.12.2024 07:36 Uhr Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Eimsbüttel

Die Feuerwehr war in der Eimsbüttler Straße im Einsatz. In einer Erdgeschosswohnung war am frühen Morgen ein Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen. Der Brand konnte nach rund einer Stunde gelöscht werden. Zwei Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

