Stand: 16.08.2022 09:00 Uhr Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Barmbek

Die Hamburger Feuerwehr ist in der Nacht zu Dienstag mit einem Großaufgebot nach Barmbek-Süd ausgerückt. Dort hatte es in einer Wohnung in der Bachstraße gebrannt. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer von der Küche aus ausbreitet. Eine Frau kam mit Verdachte auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. | Sendedatum NDR 90,3: 16.08.2022 08:30