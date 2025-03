Stand: 02.03.2025 23:44 Uhr Feuerwehr löscht Küchenbrand in Rahstedt

In einem Einfamilienhaus in Rahlstedt ist am Samstagabend ein Mensch bei einem Küchenbrand verletzt worden. Die Person wurde von Feuerwehrleuten aus dem Haus gerettet und wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem der Brand gelöscht war, musste die Hamburger Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag den Angaben zufolge wieder zu dem Haus ausrücken: Bei einer Kontrolle seien Glutnester entdeckt worden, was Nachlöscharbeiten nötig machte.

