Stand: 17.09.2022 17:40 Uhr Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Bahrenfeld

Die Hamburger Feuerwehr hat am Sonnabend einen Dachstuhlbrand in Hamburg-Bahrenfeld gelöscht. Das Feuer war am Nachmittag in einer Bar in einem zweistöckigen Gebäude in der Von-Sauer-Straße ausgebrochen. Etwa 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Abend an. Verletzt wurde niemand. Offenbar hatten vorher Handwerker am Dach gearbeitet.

