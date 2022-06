Stand: 13.06.2022 06:25 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Winterhuder Geschäft

Die Hamburger Feuerwehr ist Sonntagabend zu einem Brand in Winterhude ausgerückt. In der Barmbeker Straße war ein Feuer in einem Geschäft im Erdgeschoss ausgebrochen. Mehr als 20 Menschen mussten das Gebäude verlassen, weil es viel Rauch gab. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR 90,3: 13.06.2022 06:00

