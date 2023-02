Stand: 27.02.2023 17:22 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Wilhelmsburg

Die Hamburger Feuerwehr hat am Montagnachmittag einen Dachbrand in einem Industriegebäude in Wilhelmsburg gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Georgswerder Bogen war wegen des Einsatzes längere Zeit gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar.

