Stand: 24.04.2022 07:24 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Rahlstedter Wohnung

In Rahlstedt hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen einen Wohnungsbrand gelöscht. Das Feuer war auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Schöneberger Straße ausgebrochen. Von dort breitete sich das Feuer bis in eine Wohnung aus. Weil ein Brandmelder sofort Alarm schlug, konnten sich alle Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR 90,3: 24.04.2022 08:00

