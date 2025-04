Stand: 08.04.2025 08:28 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus in Hoheluft-Ost

Ein Wohnungsbrand in Hoheluft-Ost hat am späten Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In der Husumer Straße hat es in einer Küche im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Rettungskräfte brachten insgesamt zehn Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit. Das Feuer war dann recht schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten später wieder zurück in ihre Wohnungen.

