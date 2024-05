Stand: 12.05.2024 07:55 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Hamburg-Hausbruch

Die Hamburger Feuerwehr hat am frühen Sonntagmorgen in Hamburg-Hausbruch einen jungen Mann aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Die Flammen schlugen schon aus dem Fenster im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses am Hardauring. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Der 21-Jährige Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

