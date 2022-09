Stand: 14.09.2022 07:22 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Eimsbüttel

Einsatz für die Feuerwehr am Dienstagabend in Eimsbüttel: Im zweiten Stock eines Wohnhauses in der Kielortallee war ein Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte brachten einen älteren Mann ins Krankenhaus, weil er Rauchgas eingeatmet hatte. | Sendedatum NDR 90,3: 14.09.2022 07:30

