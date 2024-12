Stand: 21.12.2024 11:14 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Barmbek-Nord

In Barmbek-Nord war die Hamburger Feuerwehr am Sonnabendmorgen wegen eines Zimmerbrands im Einsatz. Das Feuer war kurz nach 8.30 Uhr in einer Wohnung in der Hermann-Kaufmann-Straße ausgebrochen. Der Brand war schnell gelöscht. Ein Bewohner wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

