Stand: 29.12.2023 09:07 Uhr Feuerwehr löscht Brand am S-Bahnhof Neugraben

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zum S-Bahnhof Neugraben gerufen worden. Am Dach der Station hat es gebrannt - wahrscheinlich ausgelöst durch Feuerwerkskörper. Passanten hatten Qualm bemerkt. Die Einsatzkräfte mussten die Decke mit Kettensägen öffnen - nur so konnten sie an die Glutnester kommen.

