Stand: 09.04.2025 07:15 Uhr Feuerwehr löscht Brände in Barmbek-Nord und Steilshoop

Zwei Brände haben in der Nacht zu Mittwoch die Hamburger Feuerwehr beschäftigt. In der Straße Langenfort in Barmbek-Nord brannten acht Autos. Die Polizei ermittelt jetzt die Ursache. Und in Steilshoop brach im Fritz-Flinte-Ring ein Feuer in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses aus. Dabei erlitten drei Menschen eine Rauchgasvergiftung. Ein Feuerwehrmann verletzte sich im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.04.2025 | 06:00 Uhr