Stand: 14.10.2023 06:23 Uhr Feuerwehr kommt: Fehlalarm im Deutschen Schauspielhaus

Aufregung im Deutschen Schauspielhaus: Kurz vor der Premiere mussten Schauspielerinnen und Schauspieler und das Publikum am Freitagabend das Theater verlassen, die Feuerwehr rückte an. Grund war ein Fehlalarm - mit einer Stunde Verspätung konnte Ödipus mit Devid Striesow in der Hauptrolle dann aber seine Premiere feiern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.10.2023 | 06:30 Uhr