Stand: 14.02.2024 08:48 Uhr Feuerwehr hilft per Telefon bei Hausgeburt

Die Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zum Mittwoch bei einer Hausgeburt in Langenhorn geholfen. Die werdenden Eltern hatten die Einsatzkräfte in die Straße Porschpfad gerufen. Dann bekamen sie Anweisungen am Telefon. Als der Rettungswagen eintraf, war das kleine Mädchen gesund auf der Welt.

