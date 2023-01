Stand: 15.01.2023 10:53 Uhr Feuerwehr gibt Entwarnung: Keine Bombe am Hauptbahnhof gefunden

Die Hamburger Feuerwehr hat am Sonntag bekannt gegeben, dass es sich bei der "Anomalie" in der Nähe des Hauptbahnhofs nicht um eine Fliegerbombe handelt. "Es ist kein Kampfmittelfund. Es sind keine weiteren Maßnahmen vonseiten der Feuerwehr nötig." Am Freitag war bei der Sondierung nach Kampfmitteln auf einer Baustelle am Hauptbahnhof ein ungewöhnlicher Gegenstand entdeckt worden. Es stand der Verdacht im Raum, dass es sich um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könnte. Lediglich die Straße "An der Alster" bleibt bis Montag, 11.00 Uhr, voll gesperrt, da der gefundene Metallschrott nun noch abtransportiert werden müsse.

