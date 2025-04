Feuerwehr bei Reizgas-Einsatz im Miniatur Wunderland

Stand: 12.04.2025 13:12 Uhr

Die Hamburger Feuerwehr ist am Sonnabendmittag zu einem Großeinsatz in das Miniatur Wunderland in der Speicherstadt gerufen worden. Dort hatte offenbar jemand Reizgas versprüht.