Feuerwehr-Großeinsatz im Karolinenviertel Stand: 16.10.2020 10:36 Uhr Eine riesige Rauchwolke zieht momentan über Hamburg-St. Pauli und die angrenzenden Stadtteile am Hafen. Der Grund ist ein Großbrand im Karolinenviertel.

In einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße / Ecke Glashüttenstraße brennt es im Dachgeschoss. Die Feuerwehr ist mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Menschen sind nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nicht in Gefahr. Die 35 Bewohner des Hauses konnten das Gebäude verlassen. Es gebe keine Verletzten.

Enge Straßen erschweren den Einsatz

Auch der Busverkehr ist beeinträchtigt, eine Haltestelle in der Nähe des brennenden Hauses kann momentan nicht bedient werden. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, weil die Einsatzwagen der Feuerwehr und die Löschausrüstung in der engen Straße wenig Platz haben, so der Sprecher. Die Feuerwehr bittet Anwohner Türen und Fenster geschlossen zu halten.

