Stand: 15.08.2023 07:28 Uhr Feuerwehr-Einsatz auf HADAG-Fähre

Einsatz für die Hamburger Feuerwehr am St. Pauli Fischmarkt: Am Dienstagmorgen stieg Rauch aus einem Maschinenraum einer HADAG-Fähre. Wahrscheinlich war ein Hilfs-Dieselmotor heiß gelaufen. Verletzt wurde niemand, Fahrgäste waren noch nicht an Bord.

