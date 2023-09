Stand: 18.09.2023 13:07 Uhr Feuerlöscher im Kleinbus entleert: Zehn Verletzte in Wellingsbüttel

In Wellingsbüttel sind zehn Personen verletzt worden, als sich ein Feuerlöscher wegen eines technischen Defekts in einem Kleinbus für Menschen mit Behinderung entleerte. Betroffen waren Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren und zwei Erwachsene. Nach Angaben der Hamburger Feuerwehr haben sie durch das Pulver Atembeschwerden bekommen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.09.2023 | 13:00 Uhr