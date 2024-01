Stand: 09.01.2024 19:01 Uhr Feueralarm in der Nähe des Hauptbahnhofs: Kuchen brennt in Mikrowelle

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend mit einem Großaufgebot zu einem Geschäft am Glockengießerwall ausgerückt. Dort hatte es gebrannt, dichte Rauchschwaden zogen über den Hauptbahnhof. In dem Geschäft hatte eine Mikrowelle gebrannt. Die Kuchen darin waren in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.01.2024 | 19:00 Uhr