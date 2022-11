Stand: 10.11.2022 06:25 Uhr Feueralarm im Amalie Sieveking Krankenhaus

Im Amalie Sieveking Krankenhaus in Volksdorf hat ein Patient in der Nacht zu Donnerstag eine Matratze in der Notaufnahme angezündet. Das Feuer war schnell gelöscht. Wegen der starken Rauchentwicklung konnte die Notaufnahme der Klinik zeitweise aber nicht von Rettungswagen angefahren werden.

