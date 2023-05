Stand: 02.05.2023 21:05 Uhr Feuer zerstört Finanzamt-Briefkästen in Hamburg

Am Haupteingang mehrerer Finanzämter in der Steinstraße hat am Dienstagmorgen der Briefkasten gebrannt - und dadurch wurden womöglich wichtige Dokumente zerstört. Die Finanzbehörde bittet deshalb alle, die den Briefkasten seit Freitag genutzt haben, sich bei ihrem Finanzamt zu melden. Betroffen sind die Finanzämter Hamburg-Mitte und Hamburg-Hansa sowie das Finanzamt für Steuererhebung. Die Brandursache ist noch nicht klar.

