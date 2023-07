Feuer zerstört Dachstuhl eines Hotels in Bergedorf

Stand: 03.07.2023 16:46 Uhr

Die Hamburger Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Großeinsatz in Bergedorf ausgerückt. An der Kurt-A.-Körber-Chaussee stand der Dachstuhl des Hotels Heckkaten in Flammen.