Feuer löscht Brand in Kleingartenverein in Barmbek-Nord

Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagabend zu einem Kleingartenverein in Barmbek-Nord gerufen, weil dort eine Gartenlaube brannte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache ist noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt, ob es sich um Brand-Stiftung handelt. Kurz nach Mitternacht riefen dann erneut besorgte Menschen bei der Feuerwehr an und klagten über Rauchgeruch in Barmbek-Süd. Daraufhin verschickte die Feuerwehr mehrere Warnmeldungen und forderte die Bevölkerung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

