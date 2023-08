Stand: 15.08.2023 07:24 Uhr Feuer in zwei Flüchtlingsunterkünften

In Hamburg hat es in zwei Flüchtlings-Unterkünften gebrannt - verletzt wurde aber niemand. Am Dienstagmorgen brach ein Feuer im ersten Stock einer Container-Siedlung in der August-Kirch-Straße in Bahrenfeld aus. Mehrere Wohncontainer brannten aus. Am Montagabend hatten vor einem Hotel in Groß Borstel, in dem hauptsächlich ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind, ein Müllcontainer und ein Carport in Flammen gestanden. Die Feuerwehr räumte das Hotel rechtzeitig.