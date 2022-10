Stand: 13.10.2022 13:42 Uhr Feuer in iranischer Schule in Stellingen - Staatsschutz ermittelt

An einer iranischen Schule im Hamburger Stadtteil Stellingen hat es in der Nacht zu Donnerstag wohl einen Brandanschlag geben. Laut Polizei wurde eine brennbare Flüssigkeit durch ein Fenster im Erdgeschoss geworfen. In einem Zimmer gab es eine Verpuffung. Ein Mann kam ins Krankenhaus, weil er Rauch eingeatmet hatte. Der Hintergrund ist unklar - jetzt ermitteln der Staatsschutz und die Kriminalpolizei, ob der Brandanschlag in einem Zusammenhang mit den weltweiten Protesten gegen die iranische Regierung steht.

