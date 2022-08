Stand: 16.08.2022 12:00 Uhr Feuer in einer Lagerhalle im Hamburger Hafen

Mehr als 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr haben einen Brand im Hamburger Hafen gelöscht. In einer Lagerhalle am Ellerholzweg hatten Batterien und Akkus Feuer gefangen. Sie lagerten in zehn Plastikfässern. Über dem Hafen gab es eine größere Rauchwolke. Die Feuerwehr war mehr als fünf Stunden lang im Einsatz. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 16.08.2022 12:00