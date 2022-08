Feuer in der Sternschanze: Häuser derzeit unbewohnbar Stand: 01.08.2022 17:07 Uhr Nach dem Feuer in der Sternschanze in Hamburg-Altona in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist die Brandursache weiterhin unklar. Drei Mehrfamilienhäuser hatten gebrannt, zwei davon gelten derzeit als unbewohnbar.

Jetzt geht es darum, Notunterkünfte für die Bewohner und Bewohnerinnen zu finden. Die betroffenen Gebäude gehören der SAGA und werden von der Stadterneuerungs- und entwicklungsgesellschaft (STEG) verwaltet. Diese buchte für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner bis auf Weiteres Hotelzimmer. Noch könne man nicht abschätzen, wie lange die Gebäude unbewohnbar sein werden. Zwei neue Mietverträge sollen seit Sonntag auch schon unterschrieben worden sein, vier weitere Wohnungen seien reserviert. Einige Bewohnerinnen und Bewohner befinden sich offenbar noch im Urlaub, andere sollen bei Bekannten oder Familie untergekommen sein.

Feuer im obersten Geschoss ausgebrochen

Das Feuer war am späten Samstagabend in einer Wohnung im obersten Geschoss eines Hauses an der Ecke Sternstraße/Ludwigstraße ausgebrochen und hatte von dort auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen. Die Flammen schlugen auch auf die beiden Nachbarhäuser über. Feuerwehr und Polizei waren mit mehr als 50 Fahrzeugen angerückt. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich alle selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Dachgeschoss weiterhin einsturzgefährdet

Eine Anwohnerin berichtete gegenüber NDR 90,3, dass ihre Wohnung durch das Löschwasser verwüstet sei. Statikerinnen und Statiker sowie das Technische Hilfswerk (THW) überprüften das Gebäude. Demnach könnte der Giebelbereich einstürzen, deshalb dürfe niemand in die Hausnummer 51 - auch die Polizei mit ihren Brandermittlerinnen und Brandermittlern nicht. Ob langfristig eines der Gebäude abgerissen werden muss, ist noch unklar.

Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf Brandstiftung. Sicher sei nur, dass das Feuer in einer Wohnung im vierten Stock der Hausnummer 51 ausgebrochen ist und dann durch das Dach auf die Nachbargebäude übergegriffen hat.

