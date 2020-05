Stand: 21.05.2020 07:01 Uhr - NDR 90,3

Feuer in Stromkasten - Probleme im S-Bahnverkehr

Ein Feuer an den Bahngleisen hat am Mittwochabend für Störungen im Hamburger S-Bahnverkehr gesorgt. In Wilhelmsburg hatte es in einem Verteilerkasten gebrannt.

350 Menschen befreit

Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Elektrokasten direkt an den Gleisen schnell löschen. Weil die Stromversorgung aber unterbrochen war, blieb eine S-Bahn kurz vor dem Bahnhof Wilhelmsburg auf der Strecke stehen und musste wenig später evakuiert werden. Rund 350 Fahrgäste saßen in dem Zug. Auch ein Großraumrettungswagen der Feuerwehr wurde zur Betreuung der Fahrgäste angefordert.

Auf der Linie S3 wurde ein Ersatzverkehr zwischen Hammerbrook und Harburg eingerichtet, der am späten Abend wieder aufgehoben wurde. Auf dem Abschnitt hatte eine technische Störung bereits vorher für stundenlange Behinderungen im S-Bahnverkehr gesorgt. Die Bahn richtete einen Pendelverkehr mit Bussen ein. Ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

Feuer an S-Bahn-Gleisen NDR 90,3 - 21.05.2020 07:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt/Finn Kessler Nach einem Brand in einem Elektrokasten hat es Probleme im S-Bahnverkehr gegeben. Die Feuerwehr befreite 350 Menschen aus einem liegen gebliebenen Zug.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.05.2020 | 07:00 Uhr