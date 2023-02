Feuer in Steilshoop: Rauchwolke wegen brennender Lagerhalle

Stand: 17.02.2023 18:42 Uhr

Aus ungeklärter Ursache ist in Hamburg eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Flammen sorgten am frühen Freitagabend für eine große Rauchwolke über dem Stadtteil Steilshoop.