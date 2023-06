Stand: 22.06.2023 18:32 Uhr Feuer in Schokoladenfabrik in Wandsbek

In einer Schokoladenfabrik in Wandsbek ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg löschten am Abend das Feuer in einer Lüftungsanlage des Schokoladenwerks von Nestlé in der Straße am Neumarkt. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Schwelbrand nur schwer zu finden. Ein Feuerwehrmann hat bei dem Einsatz Kreislaufprobleme erlitten.

