Stand: 23.03.2024 17:52 Uhr Feuer in Rahlstedt: Zwei Autos brennen in Tiefgarage

In der Greifenberger Straße in Rahlstedt haben am Sonnabendnachmittag zwei Autos in einer Tiefgarage gebrannt. Durch das Feuer entwickelte sich starker Rauch. Die Hamburger Feuerwehr war mit insgesamt 50 Einsatzkräften am Brandort, weil zunächst noch Menschen in der Tiefgarage vermutet wurden. Das hat sich aber nicht bestätigt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

