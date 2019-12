Stand: 31.12.2019 13:55 Uhr - NDR 90,3

Feuer in Produktionshalle im Harburger Hafen

Die Hamburger Feuerwehr ist am Silvestervormittag zu einem Einsatz im Harburger Hafen gerufen worden. Dort war in einer Produktionshalle für Speiseöle ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte in der Seehafenstraße eintrafen, quoll dichter, schwarzer Rauch aus dem Dach des Fabrikgebäudes. Leicht entzündliche Öle hatten dort in einer Filteranlage Feuer gefangen.

Verwinkeltes Gebäude erschwert Löscharbeiten

Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten, in den stark verwinkelten Produktionshallen zum Brandherd vorzudringen. Dabei wurde auch ein Teleskopmastfahrzeug eingesetzt. Um die Wasserversorgung sicherzustellen unterstützte das neue, große Löschboot der Hamburger Feuerwehr , die 44 Meter lange "Branddirektor Westphal", die Helfer. Mit dem Schiff wurden große Mengen Löschwasser aus dem Hafenbecken gepumpt. Die rund 70 Feuerwehrleute waren anschließend noch stundenlang mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Wodurch das Feuer ausbrach, ist unklar. Auf dem Firmengelände werden pflanzliche Fette wie Palmöl verarbeitet, unter anderem für Kekse und Schokolade.

