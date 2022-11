Stand: 19.11.2022 14:09 Uhr Feuer in Poppenbüttel

In einem Einfamilienhaus in Poppenbüttel ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl stand laut Feuerwehr komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte brauchten mehr als vier Stunden, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten das Haus in der Harksheider Straße rechtzeitig verlassen.

