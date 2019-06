Stand: 28.06.2019 07:49 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Hamburg-Dulsberg

In Hamburg-Dulsberg sind am Donnerstagabend fünf Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet worden. Im Keller und im Erdgeschoss des viergeschossigen Hauses in der Dithmarscher Straße hatte es gebrannt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Im Keller hatte Müll gebrannt, in einem Geschäft im Erdgeschoss war eine Maschine in Brand geraten. Im Bereich des Daches kam es zur Rauchentwicklung. Auch eine Explosion war zu hören.

Drei Personen erlitten Rauchvergiftungen

Zwei Personen wurden über das Treppenhaus gerettet, zwei mussten über eine Drehleiter befreit werden. Drei der Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen, sie kamen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und zwei Freiwilligen Feuerwehrleuten im Einsatz. Durch den intensiven Brandrauch sind insgesamt elf Wohnungen unbewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar.

Feuer in Hamburg-Dulsberg 28.06.2019 07:00 Uhr In einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Dulsberg hat es am Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr rettete fünf Menschen aus dem Haus. Die Brandursache ist unbekannt.







Brand in Wohnhaus in Barmbek

Am frühen Freitagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Hamburg-Barmbek aus. Auch hier brannte es in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus. Das Feuer war in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Es gab zwei Verletzte. Ein 40-jähriger Mann erlitt eine Rauchvergiftung, eine 24-Jährige schwere Verbrennungen an Händen und Füßen. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Etwa 20 weitere Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie können aber nach den Löscharbeiten in das Haus zurückkehren.

