Stand: 12.07.2023 08:00 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus in Barmbek

In einem Mehrfamilienhaus in der Weidestraße in Barmbek hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Bewohner retten. Elf weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 12.07.2023 | 08:00 Uhr