Stand: 12.01.2020 08:26 Uhr - NDR 90,3

Feuer in Langenhorn: Zwölf Menschen gerettet

Bei einem Feuer am späten Samstagabend in Langenhorn haben 50 Hamburger Feuerwehrleute eine Pension evakuiert. Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Hinter dem Gebäude am Oehleckerring war Unrat in Brand geraten. Zuvor waren mehrere Anrufe bei der Feuerwehr eingegangen, weil an der Fassade der Pension meterhohe Flammen zu sehen waren, sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger.

Die Flammen breiteten sich schnell durch das Wärmedämmverbundsystem des Hauses aus. Der Feuerwehr gelang es jedoch, ein Übergreifen des Feuers ins Gebäude zu verhindern.

Großraumrettungswagen für Bewohner der Pension



Da es sich um eine Pension handelte, forderte die Feuerwehr einen Großraumrettungsbus an. Dort konnten die Bewohnerinnen und Bewohner vorübergehend untergebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Brandermittler sollen nun klären, wie es zu dem Feuer an der Pension kommen konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.01.2020 | 08:00 Uhr