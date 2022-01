Feuer in Lagerhalle mit Gefahrstoffen in Curslack Stand: 07.01.2022 11:07 Uhr Die Hamburger Feuerwehr ist am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz in Curslack gerufen worden. In der Straße Auf der Böge brach in einer Halle eines Lebensmittelverarbeiters ein Feuer aus.

Weil in dem Gebäude auch Gefahrstoffe gelagert werden, rückte die Feuerwehr sicherheitshalber mit mehr als 70 Einsatzkräften an. "Das Feuer hat sich schnell in eine Richtung ausgebreitet, in der auch Lösungsmittel, Fette und Gefahrstoffe eingesetzt werden", sagte ein Feuerwehrsprecher. Es sei gelungen, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Nur noch Glutnester übrig

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Inzwischen sind nur noch ein paar Glutnester übrig, der Einsatz bleibt aber schwierig. "Es gibt Nachlöscharbeiten im Dachbereich und das befindet sich über dem Gefahrstofflager", so der Sprecher.

Fenster und Türen geschlossen halten

Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Menschen in der Umgebung wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei Messungen wurden bisher aber keine Auffälligkeiten festgestellt. Die Löscharbeiten dauern noch an.

