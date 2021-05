Feuer in Kraftwerk Tiefstack - Rauch zieht nach Nordosten Stand: 04.05.2021 19:31 Uhr Die Hamburger Feuerwehr ist in Billbrook wegen eines Brandes im Heizkraftwerk Tiefstack im Großeinsatz. Offenbar war ein Förderband in Brand geraten, auf dem Kohle in die Verbrennungsanlage gelangt.

Es bildete sich eine große Qualmwolke, die in Richtung Nordosten zog. Die Feuerwehr rät den Menschen in Billbrook, Hamm und Horn, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. "Die Einsatzkräfte versuchen nun herauszufinden, ob und wie stark sich das Feuer in einem Kohlesilo ausgebreitet hat", sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr ist mit vier Löschzügen und diversen Sondereinsatzfahrzeugen und mehr als 100 Feuerwehrleuten im Einsatz.

"Könnte sehr langwierige Geschichte werden"

Die betriebseigene Löschanlage ist ausgefallen. Die Flammen haben den Motor der Wasserpumpe beschädigt. Für die Wasserversorgung müssen die Feuerwehrleute Hunderte Meter weit Wasserschläuche verlegen. Zur Unterstützung ist deshalb auch ein Löschboot der Feuerwehr im Einsatz, es liegt im Holzhafen. "Das könnte eine sehr langwierige Geschichte werden", sagte der Sprecher.

Anlage von 1993

Das Heizkraftwerk Tiefstack deckt einen Großteil des Hamburger Fernwärmebedarfs. Bereits 1917 hatten die Hamburgischen Electricitäts-Werke hier ihr erstes Großkraftwerk in Betrieb genommen. Die heutige Anlage stammt aus dem Jahr 1993. Das Heizkraftwerk ist für die Grundlast ausgelegt. Die Anlage wird derzeit noch mit Steinkohle betrieben. Bis spätestens 2030 soll in Tiefstack der Einsatz von Kohle beendet werden.

