Feuer in Jenfeld: Frau kommt bei Wohnungsbrand ums Leben Stand: 08.10.2021 15:06 Uhr Bei einem Brand im Hamburger Stadtteil Jenfeld ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine 90-jährige Frau ums Leben gekommen.

Das Feuer war nach Angaben der Polizei gegen zwei Uhr nachts in der Einzimmerwohnung der 90-Jährigen ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Frau aber nur noch tot bergen. Teile des mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus am Öjendorfer Damm wurden evakuiert. Die Feuerwehr war mit 35 Personen im Einsatz und brachte 14 Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit.

Brandursache noch unklar

Die umliegenden Wohnungen in dem Hochhaus wurden durch Qualm in Mitleidenschaft gezogen, sind aber weiterhin bewohnbar. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen konnten die evakuierten Personen zurück in ihre Wohnungen. Die Brandursache ist noch unklar.

